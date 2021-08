[Video] Escándalo en Francia: cientos de hinchas del Niza irrumpen en pleno partido

En Francia ocurrió algo insólito. En pleno partido entre el Niza y el Olympique de Marsella en la Ligue 1, ingresaron cientos de hinchas al terreno de juego.

El hecho ocurrió durante esta tarde, donde cientos de hinchas ultras del Niza ingresaron al terreno de juego a agredir a los jugadores del equipo rival.

🇫🇷🤯| Incredible scenes at the Nice vs Marseille match.

Payet threw a bottle which was thrown at him back into the crowd of Nice fans – Nice fans then storm the pitch. pic.twitter.com/DSkxcDGHUC

— Celtic Latest (@CelticLatest) August 22, 2021