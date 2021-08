Kylian Mbappé sobre la Ligue 1: “No es el mejor campeonato del mundo”

El nombre de Kylian Mbappé se escucha mucho por estos días en Europa. En la recta final del mercado de fichajes, el francés es una de las obsesiones del Real Madrid, aunque varios clubes de la Premier League estarían interesados en contar con el joven delantero.

A la espera de definir su futuro, el atacante concedió una extensa entrevista con la revista española Esquire. Respecto a la idea que tiene sobre la liga de su país, indicó que “Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”.

El delantero repasó su relación con Neymar y señaló que son muy diferentes, aunque tienen ciertos aspectos en común. “En Brasil son más festivos, en Francia más serio. Acá no se considera bueno mostrar tus pasiones”, comenzó Mbappé.

“La gente pensará que descuida el PSG porque juega al póquer, y creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, pues cuando llegó, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses después le preguntan por qué juega al póquer. En Francia solo quieren verte jugar al fútbol, sonriendo”, agregó.

Mbappé también reveló un llamativo diálogo que sostuvo con el astro brasileño luego que consiguiera el Mundial junto a Francia. “No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”, le dijo Kylian a Neymar.

Por último, no tuvo problemas para definirse como una estrella mundial. “Yo creo que sí soy una estrella. Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás”, cerró.

Cada vez más cerca de Madrid

En Madrid quieren contratar sí o sí al francés. Los Merengues no quisieron conversar con el agente de Haaland ni evaluaron el posible retorno de Cristiano Ronaldo con tal de no estropear el interés del delantero de recaer en España.

Aún no hay cifras claras, pero saben que el año de contrato que lo mantiene ligado a Paris, lo convertiría en el traspaso más caro del período de fichajes. Basta definir si podrán sellar su traspaso antes que cierre el libro de pases. De lo contrario, deberán esperar hasta la próxima temporada y negociar como Mbappé como agente libre.