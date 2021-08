Negocio redondo: la increíble cifra que llevó a Cristiano Ronaldo de regreso al United

El traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester United sorprendió al mundo del fútbol. Y pese a que la operación se oficializó el pasado viernes, recién hoy la Juventus dio a conocer las cifras del fichaje.

A través de un comunicado de prensa, la Vecchia Signora detalló que el Manchester United deberá pagar 15 millones de euros por el delantero, teniendo cinco años para abonar el monto. Además, detallaron que la cifra podrá incrementarse en ocho millones, según se cumplan ciertos objetivos deportivos estipulados en el contrato.

El negocio redondo del United mantendrá ligado al astro portugués por dos años al club, prolongable a un tercero. Juventus, en tanto, lamenta el impacto económico y deportivo que traerá consigo la partida de Ronaldo.

⭐ @Cristiano and the #UCL go 𝘄𝗮𝘆 back.

🚀 This goal against Porto is one of a staggering 67 he's scored in the knockout stages alone…#MUFC | #RonaldoReturns

— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021