De traductor a técnico: el desafío del particular exayudante de Marcelo Bielsa

El club argentino Godoy Cruz presentó a su nuevo entrenador. Se trata de Diego Flores, quien dirigirá por primera vez en primera división. El nuevo DT del Tomba es un nombre desconocido para muchos, incluso al otro lado de la cordillera. Aunque el estratega tiene una particular experiencia ligada a Marcelo Bielsa.

Flores fue ayudante del Loco durante seis años. Se unió al cuerpo técnico de Bielsa en el Olympique de Marsella en Francia. Luego lo siguió en su estadía en Lille y posteriormente en el Leeds inglés, donde además de analista táctico, se convirtió en traductor del técnico argentino.

Aunque la historia del nuevo técnico de Godoy Cruz comenzó mucho antes. “A los 24 años decidí que iba a ser entrenador. Estudié idiomas y me capacité de mil maneras. La vida me sorprendió en 2014 cuando en Europa me acerqué a diversos técnicos hasta llegar a Marcelo”, relató el ex ayudante de Bielsa.

Antes de dar sus primeros pasos en la primera división argentina, Flores demostró que se impregnó de la sabiduría del Loco. “Nos encontramos con una gran infraestructura y un gran capitán humano. Venimos a dar todos los esfuerzos para honrar esta posibilidad”, señaló en conferencia de prensa.

Flores se estrenará en la banca técnica de Godoy Cruz este domingo, cuando el Tomba reciba a Gimnasia en el Estadio Feliciano Gambarte.