[Video] Cristián Caamaño sobre Lasarte: “Es la hora de arriesgar, no sirve nada más”

Esta noche la Selección chilena visitará a Colombia en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a Qatar 2022. En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó el encuentro y aseguró que Martín Lasarte debe salir a arriesgar.

“A mí no me preocupa tanto el clima porque Colombia tampoco tuvo tanto tiempo de aclimatación. A mí me preocupa que de una vez por todas Lasarte arriesgue”, indicó el panelista.

“A él se le contrato para llegar a Qatar y no lo está consiguiendo. Es la hora de correr riesgos. Y esos riesgos significan que Meneses sea delantero y no segundo lateral, que Isla sea puntero y no segundo lateral, y que Vidal sea segundo delantero y no tercer volante central. Esos son los riesgos que debe tomar Lasarte”, sentenció Caamaño.