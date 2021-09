Michael Owen destroza al trío dorado: “El PSG es más débil con los tres juntos”

No estuvo ni cerca de la mejor noche del PSG en Champions. Y es que ni Leo Messi ni Neymar ni Kylian Mbappé pudieron deslumbrar en el equipo parisino en su debut en el torneo, que es una de las obsesiones de el jeque catarí. Ante esto, y pese a ser el primer partido, las críticas no tardaron en llegar y el que no tuvo piedad con el cuadro francés fue el ex delantero Michael Owen.

El comentarista de BT Sport comentó sobre la asociación MNM que “son jugadores fenomenales, pero los tres juntos son más débiles, en mi opinión, y no entiendo que sean uno de los favoritos para ganar la Champions. Creo que los equipos ingleses son muy, muy superiores”.

Además, el inglés que ganó el Balón de Oro en 2011 agregó que “de hecho, creo que los fichajes de jugadores como Donnarumma o Sergio Ramos les añaden más posibilidades de ganarla que el de alguien como Messi”.

Pero las críticas no vinieron solo del ex delantero, sino que también del ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, quien añadió: “(Pochettino) Deberá exigirle a los delanteros que bajen a marcar. Eso distingue a los buenos entrenadores de los grandes. ¿Puedes conseguir que trabajen para el equipo estos jugadores que la gente asume que no les gusta hacerlo?”.

Ahora, el PSG deberá revertir esta imagen en el próximo desafío en el torneo internacional, donde enfrentará al Manchester City, el próximo martes 28 de septiembre a las 16 horas.