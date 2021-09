Todos contra el Bayern: la revolucionaria idea para terminar con la hegemonía bávara

¿Una Bundesliga 2.0? Eso es lo que propuso el ex CEO del Leverkusen y ex mandatario de la competencia alemana, Wolfgang Holzhäuser, con el fin de entregarle más emoción al torneo, que no cambia de campeón -Bayern Múnich- desde la temporada 2012/13.

En una entrevista otorgada a Spox, el alemán propuso que el nuevo campeonato sea con playoff, donde participarán los cuatro mejores equipos de la etapa regular.

“Los cuatro primeros equipos jugarían una semifinal entre sí después de la temporada regular de la Bundesliga: el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Los ganadores juegan una final y los perdedores un partido por el tercer y cuarto puesto”, comentó Holzhäuser.

Además, argumentó que “este formato sería apasionante para los aficionados. No puede estar en la mente de los seguidores que todo esté determinado en octubre. No puedes solventar este problema económicamente, pero sí de una forma deportiva. Aun así, esto también tendría una ventaja financiera”.

Todos se benefician

Por otro lado, el ex Bayer Leverkusen señaló que este nuevo sistema de campeonato entregará nuevas oportunidades en cuanto al marketing, por lo que también propuso que estas ganancias sean repartidas entre los equipos que no pudieron clasificar y así, todos tendrían un beneficio concreto.

Asimismo, se anticipó a quienes podrían ser los detractores de esta propuesta, apuntando a los clubes grandes. “Ellos no estarían de acuerdo, pero siempre se puede discutir. No se trata de quitarle nada al Bayern por ejemplo. Tienes que generar nuevos ingresos y redistribuirlos. También estaría bien un método de pago decreciente, de modo que el último clasificado obtenga más y el quinto, menos”, comentó.

Finalmente, añadió: “El fútbol y sus seguidores generalmente tienen una postura conservadora y están menos abiertos a cosas nuevas. Por supuesto, habrá un año en el que el Bayern sea débil o tenga mala suerte con las lesiones. Con suerte, otro equipo podría beneficiarse de ello, como el Dortmund este año. Pero a largo plazo esto no es una solución. En términos de plazos, definitivamente esto sería factible y el problema de carga de los jugadores tendría que resolverse. Pero el problema son todas las competiciones internacionales, no la Bundesliga“.