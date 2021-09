Las vueltas de la vida: de compartir camarín con CR7 a vender leche en su ciudad

Son miles y miles los jugadores que buscan una oportunidad en el fútbol profesional, aunque no todos logran calzarse la camiseta de algún club en el mundo, mientras que otros no pueden mantenerse cuando llegan. Es el caso de Richard Eckersley, quien llegó a compartir camarín con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, pero hoy es un comerciante local.

A los siete años de edad, Richard Eckersley comenzó su carrera en el fútbol, siendo parte de las divisiones inferiores del Manchester United. El inglés se desarrollaba como lateral derecho, aunque podía jugar en toda la línea defensiva. En ese contexto, compartió camarín con un joven Cristiano Ronaldo en la temporada 2008/09.

Si bien Eckersley solo jugó cuatro partidos con la camiseta del United, el ex futbolista atesora ese momento y ahora lo mira desde otro lugar: vendiendo leche y comerciando en su ciudad.

“Lo he estado pensando todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está de vuelta en el United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al fútbol. Es una locura. Mundos aparte”, analiza Richard Eckersley en conversación con The Athletic.

Además, el jugador tuvo pasos Burnley, Plymouth, Bradford, Toronto FC, New York Red Bulls, Bury FC y Oldham, pero una lesión en el tobillo, a sus 26 años, provocó que se rearara apresuradamente del fútbol y se dedicara a su nuevo oficio.

“Mi último partido, estaba jugando como lateral izquierdo. Me lesioné el tobillo y tuve unas ocho semanas de rehabilitación. Entró el nuevo entrenador (John Sheridan) y dijo que no me había visto jugar”. Además, agregó que “en el Oldham no tenía dinero ni aspiraciones. Yo estaba volviendo de una boda, teníamos un bebé recién nacido y le dije a mi mujer que quería dejar el fútbol. Fue un alivio. Tenía suficiente dinero para aguantar seis meses o un año”.

Ahora, sobre su nueva vida, alejada del fútbol, comentó al medio que “tenemos nuestra propia casa, nuestro jardín, plantamos nuestra propia comida. Es como un pueblo sin carreteras”. Asimismo, agregó: “Es una comunidad de unas 40 personas. Todo es vegetariano y 100% orgánico. Estamos produciendo 25.000 litros de leche al mes en botellas de cristal. Todo es reutilizable, es un modelo de negocio circular. Tenemos 22 empleados, queremos ser la mayor distribuidora de leche del Reino Unido en los próximos cinco años. Quién sabe… Quizás el Manchester United la tendrá guardada en sus heladeras algún día”.

Finalmente, sobre si se arrepiente del retiro y si cambiaría su vida con la de CR7, el inglés fue contundente: “No me cambiaría por él. Soy muy feliz y tengo el control de mi destino”