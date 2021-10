[Video] Cristiano siendo Cristiano: el gesto que se hizo viral tras su heroico gol en Champions

Cristiano Ronaldo es una figura de talla mundial, eso nada lo discute. Pero el portugués, aparte de lo que hace en la cancha, se ha caracterizado por su egocentrismo. Así lo volvió a demostrar en la entrevista post triunfo ante el Villarreal, donde anotó en el último minuto el gol de la victoria.

El periodista, en la entrevista, le comenzó diciendo: “Lo hiciste de nuevo…”, por el hecho de salvar a su equipo, a lo que el portugués contestó con un gesto en su cara y al mismo tiempo encogió sus hombros, como afirmando de que no había dudas de que eso había hecho.

Tras el gesto, lo reafirmó con la frase: “¡Ese es mi trabajo, sí!”. Además, agregó que “El juego de esta noche no fue mi mejor momento. No jugué tan bien. Pero a veces juego bien y no marco. Hoy no jugué bien y sí lo hice…”.

Y es que Cristiano Ronaldo tiene con que jactarse, ya que ha sido clave desde su regreso a los Diablos Rojos. De hecho, el portugués ha anotado cinco goles en cinco partidos, siendo el segundo máximo anotador de su equipo en la Premier. Esta situación ha sorprendido a gran parte del mundo del fútbol, porque muchos pensaban que no sería tan competitivo en su regreso al cuadro inglés.

El próximo desafío de CR7 con el United será este sábado ante el Everton, a las 8:30 horas. Mientras que en Champions League, los Diablos Rojos se verán las caras ante el Atalanta, el miércoles 20 de octubre.