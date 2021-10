Gerard Piqué y momento del Barça: “Te voy a ser sincero, estamos sufriendo”

El Barcelona no lo pasa bien, eso es evidente. El cuadro catalán no logra levantar cabeza de su mal momento futbolístico y económico. Los jugadores se ven golpeados, sin reacción, mientras que su técnico vive constantemente mirando su celular, esperando la llamada del despido.

Pero cuando uno de los referentes del equipo culé reconoce el mal momento, sin dobles lecturas y en seco: conmueve. Fue lo que sucedió hoy tras la derrota ante el Atlético de Madrid. El defensor, capitán y referente, Gerard Piqué, salió, como es la constante a dar la cara y comentó: “Estamos sufriendo, te voy a ser sincero. No queda otra que seguir luchando y trabajando. Tenemos que desconectar y volver con más fuerzas”.

“Hemos empezado bien y los hemos ido a buscar. Hemos sido valientes. Pero sus goles han sido dos jugadas idénticas en las que nos han metido dos goles con muy poco. Y nosotros podríamos estar tres horas jugando al fútbol que no meteríamos un gol. Está difícil”, agregó sobre la derrota de hoy.

Piqué, también comentó una situación llamativa que se dio tras el primer gol, donde se le notó discutiendo con su compañero Sergio Busquets, sobre esto, el defensor señaló que “ya lo habíamos hablado, lo de que ellos picaban con Lemar y tenían superioridad. Ronald salía y no iba nadie con él. Es un tema del juego en el que comentamos las jugadas”.

Luego, se volvió a referir al momento del Barcelona, donde indicó que “hay varios problemas que la gente ya lo percibe. No hay que ser ciego para ver lo que nos falta, pero a pesar de ello creo que nos recuperaremos de esta. No lo hemos vivido antes muchos de los que estamos aquí. Pero la relación entre los jugadores es muy buena, los jóvenes y los veteranos vamos juntos y hay ganas de darle la vuelta a la situación”.

Finalmente, abordó el tema de la continuidad de su entrenador Ronald Koeman. El referente culé señaló que “los jugadores no nos podemos meter. Hacemos caso a las indicaciones del míster. Todo lo relacionado con nosotros poco podemos hacer. Salir al campo e intentar hacerlo lo mejor posible. En el ruido entre presidente y entrenador no nos vamos a meter. El vestuario tiene muchas ganas, pero no nos ha salido bien”.