Escándalo en Italia: Jugador del Napoli acusa que le llamaron “mono de mierda”

La Serie A nuevamente sufrió un acto racial. En el duelo entre la Fiorentina de Erick Pulgar y Napoli, Kalidou Koulibaly recibió insultos racistas, lo que generó el repudio en el Calcio.

Una vez terminado el partido con triunfo por 2 a 1 a favor del Napoli, los jugadores emprendieron rumbo a camarines. En ese momento, Osimhen, Anguissa y Koulibaly empezaron a recibir insultos racistas.

Según constataron medios italianos, los dos primeros sonrieron. El senegalés, en tanto, contestó “¿qué me has llamado? ¿Mono? Ven y dímelo a la cara”.

A través de sus redes sociales, Koulibaly condenó el ataque. Allí, escribió en diferentes idiomas el insulto que recibió (“mono de mierda”), acompañado del mensaje “me llamaron así. Estos temas no tienen nada que ver con el deporte. Hay que identificarlos y mantenerlos fuera de los estadios: para siempre”.

Víctor Osimhen, una de las joyas de la Serie A y que también sufrió insultos raciales, dejó un mensaje de lo sucedido. “Habla con tus hijos y deja en claro lo repugnante que es odiar a un individuo por el color de su piel”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌

🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 3, 2021