La sorpresiva confesión de Neymar: “No sé si tengo la fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol”

Neymar sorprendió al mundo del fútbol. El delantero del Paris Saint-Germain se sinceró con el documental de DAZN, donde abordó diferentes temas. Aunque lo más llamativo fue su confesión respecto a su capacidad mental para seguir ligado el fútbol.

“Creo que Qatar será mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol”, declaró el futbolista de 29 años.

En ese sentido, aclaró que “lo haré todo para llegar bien. Para ganar con mi país para realizar el sueño que he tenido desde niño. Y espero poder conseguirlo”.

Neymar ha jugado dos Mundiales junto a su selección. Brasil 2014, donde la Verdeamarela se quedó con el cuarto lugar y Rusia 2018, donde cayeron en cuartos de final ante Bélgica.

