Dortmund pierde el 40% de sus goles: Haaland se vuelve a lesionar

Las malas noticias vuelven a caer para el Borussia Dortmund. Es que el club alemán informó durante este viernes que su goleador Erling Haaland se volvió a lesionar y estará unas semanas fuera.

El atacante noruego sufrió una lesión muscular y estará varios días sin fútbol. Así lo confirmó el propio DT del jugador en conferencia de prensa, donde indicó que “Erling Haaland no jugará y estará ausente durante algunas semanas por una lesión en el flexor de la cadera“. Además agregó que “Erling está triste, por supuesto. Estaba feliz de estar de vuelta y se sentía muy bien después del partido contra el Mainz”.

Por otro lado, el jugador se refirió a su lesión en sus redes sociales, donde publicó: “Es hora de concentrarme en mi recuperación. Volveré más fuerte“.

Recordemos que Haaland había regresado recién el fin de semana pasado en el partido ante el Mainz, donde anotó dos goles, de una lesión muscular, la cual lo había tenido fuera por tres partidos.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021