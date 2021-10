Sampaoli ya palpita su cruce con Messi: “La mejor forma de detenerlo es controlando el juego”

Este domingo el Olympique de Marsella recibirá al Paris Saint-Germain en una nueva versión de Le Classique. El primer clásico de Lionel Messi con la camiseta del PSG será contra un entrenador que lo conoce bien, Jorge Sampaoli.

Precisamente el técnico argentino anticipó el derby francés y entregó las claves para parar al 30 del PSG. “Jugué contra Messi y también lo dirigí. Sabemos que es el mejor jugador del mundo, y por eso es un jugador muy difícil de controlar. Lo más importante será minimizar las individualidades que tienen. Tenemos que asegurarnos de que Leo Messi esté lejos de nuestra meta. Si está cerca, todos sabemos que tiene la capacidad de hacernos mucho daño. La mejor forma de detener a un jugador así es controlando el juego”, aseguró.

Además de Messi, el técnico se reencontrará con sus ex dirigidos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, aunque prefirió no abordar ese tema. “Lo que me impulsa hoy es preparar a mi equipo. Tenemos muy poco tiempo para jugar un partido muy competitivo. No hay tiempo para los recuerdos, tenemos que estar concentrados en el presente”, sostuvo.

Por último, se mostró optimista de cara al compromiso ante los parisinos. “No puedo considerar que el título (de la Ligue1) sea hoy para el PSG. Es cierto que muestra una consistencia, con un equipo cortado. Pero muchas cosas nos permiten pensar que también podemos hacer algo contra ellos. Tenemos que saber cómo aprovechar las oportunidades que tendremos también en este partido. Tenemos esa esperanza, como la afición”, sentenció.