“Es más negro que el traje”: Despiden a comunicadora por comentario racista contra jugador del Real Madrid

Lorena González, periodista de TVE, hizo una controvertida declaración pensando que tenía su micrófono cerrado. “Tío, es más negro que el traje”, fueron las palabras de la comunicadora refiriéndose al jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga.

La cadena pública salió a pedir disculpas a su audiencia por lo ocurrido y le abrió un expediente informativo a la periodista por lo ocurrido. González, en tanto, rompió su silencio y se refirió al tema.

“No puedo estar más alejada del racismo”, dijo en conversación con Marca. “Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes”, agregó.

“Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice”, complementó la periodista deportiva.

Gonzáles, afirmó que se puso en contacto con Camavinga y ya está todo resuelto con el jugador del Real Madrid. “He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el papa”, lanzó.

Por último, reconoció que ha sufrido bastante debido a esta situación. “Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar… esto es demasiado desmesurado. Llevo 11 años ejerciendo esta profesión, que también me ha decepcionado mucho, pero he intentado hacerla siempre con el máximo respeto y en televisión estamos muy expuestos”, sentenció.