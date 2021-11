El camino a la gloria: los partidos que le restan a Colo-Colo y la UC para ir en búsqueda del título

Al parecer la definición del torneo chileno será un baile de a dos. Colo-Colo mantiene una ventaja de dos puntos sobre la Universidad Católica en la cima del torneo y el título para los albos solo depende de ellos. Sin embargo, la ventaja que mantienen es mínima y un traspié puede abrirle las puertas a la UC para obtener, por primera vez en su historia.

A continuación te dejamos el camino a la gloria de ambas escuadras

1. Colo Colo, 55 puntos.

Fecha 30: Colo-Colo vs. Santiago Wanderers | Sáb. 6 de noviembre – 18:00 horas.

Fecha 31: Colo-Colo vs. Melipilla | Mié. 10 de noviembre – 19:00 horas.

Fecha 32: Curicó Unido vs. Colo-Colo | Dom. 14 de noviembre – 18:30 horas.

Fecha 33: Colo-Colo vs. Unión Española | Sin programar.

Fecha 34: Antofagasta vs. Colo-Colo | sin programar.

2. Universidad Católica, 53 puntos.

Fecha 30: Universidad Católica vs. Antofagasta | Jue. 4 de noviembre – 18:00 horas.

Fecha 31: Universidad Católica vs. Universidad de Chile | Dom. 7 de noviembre – 12:00 horas.

Fecha 32: La Serena vs. Universidad Católica | Sáb. 13 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 33: Universidad Católica vs. Huachipato | Sin programar.

Fecha 34: Everton vs. Universidad Católica | Sin programar.