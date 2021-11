Cristiano Ronaldo arremete contra sus críticos: “No me importa lo que digan”

El retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United no ha sido fácil. Pese a su gran desempeño personal, los Diablos Rojos no han logrado despegar y marchan quintos en la Premier League. Además, la derrota por 5 a 0 ante Liverpool en el clásico golpeó fuerte en Old Trafford.

Tras vencer al Tottenham por 3 a 0, Cristiano Ronaldo se mostró autocrítico respecto al rendimiento del equipo en la presente temporada. “El equipo estaba bajo mucha presión, un poco triste. Sabíamos que podíamos responder bien. Jugamos bien y tuvimos un buen inicio”, dijo en conversación con Sky Sport.

Respecto a su labor en el equipo, CR7 fue claro. “Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa lo que digan los críticos. He jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una mierda”, afirmó.

“Sé que tenemos que lidiar con ello, pero siempre es mejor cuando la gente dice cosas buenas de nosotros y está contenta”, sentenció.