¡Terrible! Hincha del West Ham pierde un dedo festejando un gol

Una insólita situación se vivió este jueves en el duelo entre el KRC Genk y el West Ham por la Europa League. Y es que, en medio del festejo de un gol, un hincha, cuya identidad se desconoce, perdió un dedo.

El hecho ocurrió en el minuto 82’ del partido cuando Saïd Benrahma marcó el 2 a 1 transitorio para el West Ham. El fanático, no pudo controlar su euforia y en medio de la celebración, su dedo quedó en una de las vallas que separa la tribuna con la cancha.

La particular e insólita situación fue consignada por Jake Murphy, hincha del equipo de los martillos. Según contó, los aficionados que se encontraban a su alrededor, pidieron asistencia médica para el hincha. Sin embargo, estos nunca llegaron.

En el video difundido a través de redes sociales, se aprecia el dedo del fanático en el suelo rodeado de sangre.

En lo futbolístico, el West Ham no pudo mantener la ventaja que generó el accidentado festejo, y con un autogol de Tomáš Souček, terminó igualando el partido.

Fucking hell, just see some poor hammer lose his finger as he was celebrating our 2nd goal. Took the medical staff about 10 minutes to get some fucking ice, absolutely pathetic. I hope the mans finger is saved. @ExWHUemployee @westhamtransfer pic.twitter.com/NHy0qJa1c9

— Jake Murphy (@Murphy_jake93) November 4, 2021