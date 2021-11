Todos contra Ferretti: declaraciones homofóbicas y machistas del DT desatan escándalo en México

El técnico brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti está en el ojo del huracán. El estratega del Fútbol Club Juárez arriesga una dura sanción por parte de las autoridades de la Liga MX tras unas inaceptables declaraciones.

Previo a contestar las preguntas de la prensa, el DT hizo unos comentarios homófobos y machistas refiriéndose a aquellos que estaban esperando para hacer las consultas.

“¿Hay viejas? No, ¿verdad? Eso no. ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? (en preguntar) Puros machos, entonces”, dijo Ferretti. Algunas risas de fondo acompañaron las declaraciones del entrenador.

Los dichos del técnico del Juárez, acrecientan el crítico momento que vive la Liga MX. El Cruz Azul fue sancionado a jugar un partido sin público luego de que sus fanáticos hicieran un grito homófobo. Además, la FIFA castigó a la Federación Mexicana con dos encuentros a puertas cerradas por el mismo motivo.

El presidente de la Liga, Mikel Arriola, lamentó la situación. “Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del fútbol no se puede insultar a nadie”, dijo Arriola.

Lamento de Ferretti

El entrenador del Juárez se refirió a sus polémicas declaraciones y pidió disculpas por lo ocurrido. “La verdad tienen razón. Somos personas muy antiguas, para conectarme a esta llamada me costó mucho trabajo, porque yo no tengo Twitter, redes sociales, Instagram… no tengo nada, me manejo aún con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, la relación con la prensa de Monterrey es muy especial, ¿cuántas veces se supo de los chistes que contaba?”, dijo en conversación con ESPN.

“Lo acepto, fueron palabras inapropiadas y voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey; a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, ciertos comentarios, voy a tener más cuidado. La gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por las instituciones que represento y por lo que represento en el fútbol mexicano, de no estar haciendo comentarios inadecuados”, complementó.

Pese a sus disculpas, el estratega arriesga una dura sanción por parte de la Liga MX. Aunque Ferretti aseguró que asumirá las consecuencias. “Si hay (sanciones), las tengo que aceptar. Dentro de la Liga MX, uno de los mayores castigos y uno de los mayores ejemplos, cuando tienen que poner, es sobre mí persona. Yo digo una cosa y pago, y muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada. Hoy en día estamos en una situación en la que no puedes tropezar, somos humanos, cometemos equivocaciones”, sentenció.