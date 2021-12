El drama de un jugador colombiano tras el arreglo del año: “Me dijeron que no me quieren ver en la calle”

El compromiso entre Club Llaneros y Unión Magdalena dio la vuelta al mundo. Las sospechas de un arreglo entre ambos equipos para que la escuadra visitante lograra el ascenso van en aumento y los futbolistas implicados viven un complejo panorama.



Uno de ellos es Cristian Mina. Pese a que no estuvo presente por decisión técnica, el jugador confesó que ha recibido amenazas.

“No fui convocado y no pude jugar ese partido. Estoy muy dolido y no sé qué pasó. Nací en esta ciudad y nunca esperé que fuera a pasar. Sobre las sospechas, no sé qué es lo que pasó porque no entendí nada. Las cosas se salieron del control por la tristeza de la gente. No entré al vestuario y no pude hablar con mis compañeros”, dijo en conversación con Marca.

Mientras Club Llaneros realiza una investigación interna para saber qué ocurrió aquella tarde, el futbolista reconoce que no ha hablado con nadie de la institución. “El equipo emitió un comunicado y no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Personalmente, sé que hay mucha gente ‘Llanera’ que ama a nuestro equipo. Quiero pedir disculpas a toda la gente y a todo un país. Es triste que se ataque al fútbol por estas cosas”, manifestó.

Mina confesó que ha sido amenazado de muerte tras lo sucedido, pese a no haber estado en el partido. “Ya ni quiero coger el teléfono por las ofensas, mensajes y agresiones que me ha hecho la gente, las amenazas… Me han dicho que si me ven me hacen daño, que no me quieren ver en la calle. Yo no tengo nada que ver porque soy de los más afectados”, reveló.

Por último, aseguró que cree en la inocencia de sus compañeros. “Es el equipo de mi tierra y no jugué. Ojalá pudiera haber estado en el partido ante Unión Magdalena para intentar evitar muchas cosas. Creo en la inocencia de mis compañeros”, sentenció.