[Videos] Enfrentamientos a golpes y disparos: la caótica venta de entradas para la final mexicana

Una verdadero caos se vivió en las afueras del Estadio Jalisco del Atlas, donde se venden las entradas para la final de vuelta de la Liga MX entre el cuadro local y el León de los chilenos Jean Meneses y Víctor Dávila. Esto porque se produjo un enfrentamiento entre hinchas y revendedores, los cuales terminaron a los goles e inclusos estruendos de disparos.

De acuerdo a las informaciones de los medios locales, los enfrentamientos se generaron luego de que llegaran algunos revendedores y no respetaran el orden de la fila que llevaban haciendo horas y horas los aficionados del Atlas. El conflicto generó diversos incidentes de gravedad y sin la policía cerca.

🤯❌ Se armaron los golpes en las filas del estadio Jalisco, la afición se queja de estar horas en la fila sin avanzar y hay gente que sale con pacas de boletos al parecer revendedores quienes ya ofrecen los boletos a los alrededores del estadio hasta el 6 000 pesos el más barato pic.twitter.com/Fe5Jrvd372 — Mónica Morales (@monimorales_m) December 6, 2021

Tras el intento de colarse de algunos revendedores se generó un gran tumulto y comenzaron las discusiones, los insultos y los enfrentamientos a golpe de puños entre ambos. Además, mientras el conflicto subía de tono, se escucharon algunos tiros de arma de fuego. Aunque algunas imágenes no lo demuestran y la policía negara la presencia de pistolas.

Detonaciones de arma de fuego en el #EstadioJalisco; por presunta trifulca con revendedores de boletos #GuardiaNocturna pic.twitter.com/cMEwKncLwe — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) December 6, 2021

Sin embargo, de acuerdo al relato de los testigos, que alertaron a la policía, se ejecutó más de un disparo y algunos videos lo demuestran con el ruido de fondo. Luego, con el pasar de los minutos, y a pesar de que algunas personas lo desmentían, incluso la policía, se conocieron imágenes de una persona con un arma en su mano en medio de la multitud.

Además, tras las discusiones, un importante grupo de revendedores volvieron a las filas a mostrar el arma de fuego, alcanzando a disparar en varias ocasiones.

Tras los hechos, la policía emitió un comunicado insistiendo en la no presencia de armas. Además de informar que hubo dos personas lesionadas que no quisieron ser atendidas y una bolsa de pirotecnia. En tanto, desde el club, organizadores de la venta de entradas, aún no existe un pronunciamiento. Menos tras conocerse de que los revendedores eran abonados del club, lo que les permite conseguir las entradas a un menor costo.