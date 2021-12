Fuerte nevazón obliga a suspender el duelo entre Atalanta y Villarreal en la Champions

El compromiso entre Atalanta y Villarreal programado para hoy a las 17:00 finalmente no se jugará debido a las condiciones climatológicas.

Una fuerte nevazón cubrió completamente el césped del Gewiss Stadium, por lo que ambos clubes solicitaron a la UEFA aplazar el encuentro por el riesgo que esto suponía para sus jugadores.

Los intentos del Atalanta por quitar la nieve del campo no fueron suficientes. Pese a que los jugadores pudieron hacer el calentamiento previo en la cancha, los pronósticos de nevazones y los -2 grados terminaron por convencer a la UEFA de aplazar definitivamente el encuentro.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.

Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4ec1LvspCj

