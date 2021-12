El curioso castigo que tuvo que pagar CR7 en su debut en Champions con la Juventus

Poco a poco se han ido conociendo detalles del paso de Cristiano Ronaldo en la Juventus. Recordemos que el portugués llegó al cuadro italiano tras una espectacular temporada con el Real Madrid, donde consiguió cuatro Champions League, tres de forma consecutiva.

Es por eso que su llegada a la Vecchia Signora generó gran expectación, sobre todo su debut en la competencia europea. Sin embargo, el primer partido con la Juve en Champions no fue lo esperado. Y es que el portugués fue expulsado en el primer partido ante el Valencia en España tras agredir al colombiano Jeison Murillo, tomándolo del pelo. Esta situación generó la molestia, frustración y tristeza del astro portugués, quien salió de la cancha llorando.

Pero Cristiano no tuvo que pagar solo en el campo de juego con su salida anticipada del partido y luego con la suspensión en el siguiente, sino que también tuvo que hacerse cargo de una ‘multa’ que impuso Massimiliano Allegri a todo los jugadores que tuvieran algún acto de indisciplina, como llegar tarde o ser expulsado. Esta especie de multa trata de que el jugador que cometa la infracción tendrá que hacer un regalo a los jugadores del plantel.

Por lo tanto, tras la expulsión, al día siguiente, Cristiano Ronaldo tuvo que llegar con un obsequio para sus compañeros. En esa ocasión el portugués se decidió por una computadora iMac de Apple.

“Tomó mucho tiempo, porque no pudo procesar esa tarjeta roja e insistió por todas partes en que no estaba haciendo nada malo. Le tomó un poco, unos dos meses de discusión, pero todos hemos recibido un iMac”, explicó el arquero Wojciech Szczęsny a Prosto w, programa de entrevistas polaco.

Pero no fue el único que tuvo que pagar, ya que Szczesny llegó tarde a un entrenamiento, cometiendo también una falta que tuvo que remediar con un regalo a sus compañeros. “Pensé que era martes, pero resultó ser miércoles ese día. Allegri me llamó y me dijo que todos ya estaban allí. Cuando llegué media hora tarde al campo de entrenamiento, todos dijeron: ‘¡oh, estamos recibiendo regalos!’ Terminé comprando auriculares para los chicos”, reveló.