Sin pelos en la lengua: las frases más polémicas del nuevo DT de Palestino

Palestino oficializó a Gustavo Costas como su nuevo entrenador. El argentino de 58 años tiene una gran trayectoria y desde su debut en 1999 ha dirigido en Argentina, Paraguay, Perú, Arabia Saudita, Ecuador, Colombia y México.

A lo largo de su carrera ha conseguido ocho títulos. El último de ellos fue en 2017 cuando al mando de Independiente de Santa Fe se quedó con la Superliga de Colombia.

Sin embargo, su carrera también ha estado marcada fuera de la cancha. Y es que Costas no tiene problemas en dar a conocer sus opiniones, sin importar cuán polémicas pueden ser. Revisa a continuación sus frases más controvertidas.

1. “Nos robaron la clasificación”

Costas era el entrenador de Alianza Lima en el recordado partido ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. En aquel entonces, el partido se definió con polémica. El árbitro del encuentro anuló el gol que daba la clasificación a la U, pero posteriormente lo validó, lo que significó la eliminación del conjunto limeño.

Una vez terminado el partido, el DT vociferó “nos robaron el partido estos hijos…”. Además, en la conferencia de prensa posterior al duelo afirmó que “esto nos pasa porque somos peruanos. Si hubiéramos sido argentinos o uruguayos, no validan ese gol. La FIFA debe ver esto, porque se está ensuciando el fútbol con cosas como esta”.

2. “Algo se hace mal en el club”

El paso de Costas por México estuvo lejos de lo esperando. En 15 partidos consiguió apenas dos triunfos y si bien su campaña podría motivar su despido, finalmente lo hicieron unas polémicas declaraciones contra la dirigencia del club.

“Hace 64, 65 años que Atlas no sale campeón, algo se hace mal en el club. No es Gustavo Matosas o yo. Pasaron Bielsa, Brindisi, Tomás Boy, pasaron 200 millones. ¿Cuántos técnicos pasaron en 64 años? Algo se está haciendo mal, más allá de la mala suerte que tienes. Pasaron jugadores y técnicos con mucho nombre, técnicos que les fue bien en otros lados y aquí no, por algo es”, dijo el argentino.

3. “Cuando se muera un jugador se van a poner contentos”

Cuando dirigía a Barcelona de Ecuador tampoco pasó desapercibido. El técnico cuestionó el desgaste físico que padecen los jugadores debido a los constantes partidos en la altitud. “Cuando se muera un jugador se van a poner contentos”, dijo en Fox Sports.

Finalmente, Costas pidió disculpas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por sus palabras. “Pido disculpas públicamente. Llamé al presidente de la FEF, a su hijo para pedir disculpas, no quise ofender a nadie”, lamentó.

4. “Te dan ganas de irte a la mierda del fútbol”

En su último club, Guaraní, explotó luego de que uno de sus jugadores fuera expulsado en la derrota ante Olimpia. “Mucha bronca por el fútbol. A veces no te dan ganas de analizar nada por situaciones que ni quiero hablar, son boludeces que después no te dan bolilla. Fue un partido donde influyó la expulsión y luego un penal clarísimo para nosotros con los tapones que no revisa, son cosas y la verdad que te dan ganas a veces y cuando ponen estas cosas, te dan ganas de irte a la mierda del fútbol“, lanzó.