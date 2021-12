[Video] Entrevista a Erwin Durán, DT de Copiapó: “No saber contra quién vas a jugar complica la planificación”

Erwin Durán, director técnico de Deportes Copiapó, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura en medio de la incertidumbre de saber qué pasará con el partido de promoción.

El DT del cuadro del norte confesó que atraviesan un momento complejo y que no es fácil preparar un partido sin saber a qué equipo enfrentarán. “No es la mejor situación por la que estamos pasando. Deportivamente estamos con unos días de descanso, nos volveremos a encontrar el domingo. La planificación es complicada porque no sabemos a quién vamos a enfrentar. Tenemos un análisis profundo sobre Curicó y sobre Huachipato, pero te complica no saber contra quién vas a jugar. Nunca me había tocado algo así y a los jugadores tampoco”, afirmó.

Durán lamentó lo que está sucediendo y reveló que se sienten sobrepasados. “Estamos dolidos y molestos porque no se nos ha dado un trato como debería ser. Nos ganamos esto en cancha y no tener fecha ni horario, y menos rival… resulta un poco raro, complicado. Es un tema que te sobrepasa un poco”, indicó.

“Es un papelón. Esperan que nosotros ganemos la liguilla ante Temuco y paran el campeonato. Yo creo que se está tratando de salvar a un equipo… está bien hay que tener las cosas en regla, pero esto se puede ver mucho antes, no esperar esto”, aseguró.

Por último se refirió a la situación de sus dirigidos, muchos de ellos con ofertas para emigrar a otros equipos. “Hay jugadores que terminan contrato. Hay muchos de ellos, la gran mayoría, que tienen ofertas de otros equipos, con mejores condiciones incluso. Pero no se puede hacer nada porque mientras no termine no se puede esclarecer el futuro. Trato de tener a los jugadores concentrados, pero ellos tienen familias y las ofertas que les llegan también son muy buenas. Ellos ven que pasan los días y no tienen una claridad”, sentenció.