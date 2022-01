“Supéralo ya, Unai”: El polémico cruce entre Gerard Piqué y el técnico del Villarreal

La polémica se desató en La Liga. Esto, luego que Unai Emery, entrenador del Villarreal, se lanzara contra Gerard Piqué al ser consultado por un gol anulado a Dani Parejo en el encuentro entre su equipo y el Atlético de Madrid.

Según el DT, el gol está mal anulado debido a que no existió mano de su futbolista. Sin embargo, recordó una jugada hace semanas atrás donde el árbitro ni el VAR cobraron una mano de Gerard Piqué en el área cuando el Barcelona y el Submarino Amarillo igualaban sin goles. Finalmente el encuentro terminó 2-0 a favor de los culés, por lo que para Emery, esa jugada fue decisiva.

El estratega criticó duramente al zaguero por asegurar días después de aquel partido que aquella jugada no era penal. Además, se lanzó contra el catalán por sus comentarios en Twitter el pasado fin de semana criticando el partido del Real Madrid.

“Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque empuja el balón hacia la portería con la cadera. La mano está por ahí, pero eso no es mano. Lo de Piqué si lo era, y ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos”, comenzó diciendo el DT.

“Lo que hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol”, agregó.

La respuesta del defensor

La respuesta de Piqué no se hizo esperar. Y como de costumbre, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. “Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai”, escribió el defensor en la red social.

Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai. https://t.co/Byzv6buO3L — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2022

El zaguero hizo referencia a la épica remontada del Barça ante el PSG en la Champions League, hace algunos años atrás, cuando Unai Emery era DT de los parisinos. En su tweet acompañó una noticia con unas declaraciones del técnico donde sostuvo: “Del 6-1 del Barça-PSG cambiaría… el árbitro”.