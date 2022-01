Paul Scholes sin filtro: “El Manchester United es un desastre, el ambiente es venenoso”

Si hay una persona autorizada para opinar del presente del Manchester United es Paul Scholes, el Colorado. Y no se guardó nada en una entrevista con Daily Mail, donde habló sobre la actualidad de los Diablos Rojos, quienes no la pasan para anda de bien en la Premier, donde figuran en la séptima posición, a 22 puntos de su clásico rival, el City.

Es por eso que la crítica de Scholes fue dura con el United, disparando contra Ralf Rangnick: “El club está en problemas en cuanto a jugadores y al entrenador. Es un desastre. El vestuario tiene un ambiente venenoso. Parece que la gente se quiere marchar en lugar de fichar. El Manchester United es el equipo más grande del mundo y debería tener a los mejores en los roles más importantes. Y el más importante es el de entrenador”.

“Hemos ido a por un hombre que es bien considerado en toda Europa, pero que en realidad no ha tenido tanto éxito como entrenador. Le han pedido que venga y dirija el club más grande del mundo. Es algo que no puedo entender. El United debería tener al mejor disponible como entrenador y no lo tienen, lo que me parece asombroso“, insistió sobre Rangnick.

“Debería ser uno de los cinco mejores entrenadores del mundo. Tuchel, Klopp, Guardiola, no hay opciones de conseguirlos. ¿Pero Antonio Conte? El momento parecía ideal. Hemos visto lo que ha hecho en el Tottenham con un equipo que no es tan bueno como el United. Creo que el perdieron una oportunidad y que aún podrían ficharlo. Probablemente aún podrían conseguirlo del Tottenham. Si no, está Pochettino en el PSG. Puede que no le dejen salir, pero habría que ir e intentarlo. No creo que sepamos cuántos ganadores tenemos en este equipo hasta que encontremos un entrenador de élite y de primera clase”, cerró.