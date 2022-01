Pelé felicita a CR7 tras su reconocimiento en los The Best: “Espero verte personalmente y poder abrazarte”

La leyenda del fútbol brasileño, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, envió un saludo a Cristiano Ronaldo, quien recibió un premio honorífico en los The Best por convertirse en el máximo goleador a nivel de selecciones (115 tantos has ahora).

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el brasileño le dedicó unas palabras al jugador del Manchester United. “Cristiano Ronaldo, es una satisfacción muy grande estar aquí en Brasil, en la ciudad de Santos, para felicitarte por todo lo que has hecho por el deporte, por el fútbol, principalmente”, dijo el tres veces campeón mundial.

“En todo este tiempo que nos hemos cruzado por el mundo no tuve la oportunidad de abrazarte personalmente porque no paramos, pero aquí van, de todo corazón, mis felicitaciones. Espero que algún día podamos vernos y pueda abrazarte personalmente” complementó.

O Rey también le dedicó palabras a Robert Lewandowski y Alexia Putellas, escogidos como los mejores futbolistas del mundo en la ceremonia celebrada en Suiza. “Cuando ustedes están en el campo, el deporte siempre luce más bonito”, señaló.