Un acto de indisciplina habría provocado la salida de Aubameyang de su selección

A todos preocupó la salida de Pierre Emerick Aubameyang de la Selección de Gabón debido a problemas cardíacos ocasionados por el Covid-19. Sin embargo, durante las últimas horas apareció una información que se contradice notablemente con la oficial.

Y es que según el periodista Freddy Khoula, de RFI Radio Foot, el futbolista del Arsenal, junto a su compatriota Mario Lemina, habrían sido apartados de la Copa de África por una fiesta nocturna, en la que ambos deportistas habrían regresado al hotel de concentración a las 5 de la mañana borrachos y acompañados de mujeres.

Ante esta información, el centrocampista Lemina salió a aclarar la situación en sus redes sociales: “Ni siquiera alimentaré las mentiras que pretenden perjudicarme. Eso no me importa. Me duele por mi Selección, que está rodeada de mentirosos en busca de rumores. Buena suerte en lo que queda de torneo y para los próximos partidos. Toda esta maldad ha estado ocurriendo durante años. No hay nada más que hacer. Voy a ponerle fin. Gracias por todo, pero cuando afecta a mi familia con mentiras viniendo de gaboneses como yo, me da vergüenza”.

De esta forma y de confirmarse esta información, Aubameyang sumaría otra polémica en el último tiempo. Recordemos que fue apartado del Arsenal por una fiesta e incluso le quitaron la capitanía.