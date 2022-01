Eden Hazard encabeza épica remontada del Real Madrid en Copa del Rey

La Copa del Rey nunca se le ha dado de buena forma al Real Madrid, de hecho, no la ganan hace nueve años. Y esta vez no fue la excepción, ya que tuvieron que luchar más d ela cuenta en los octavos de final para vencer al Elche de Enzo Roco, quien no estuvo por problemas físicos.

En los 90′ ningún equipo logró sacarse ventaja en el marcador, por lo que la definición se extendió al alargue. Y fue ahí donde el sueño de los merengues parecía escurrirse, ya que a los 12 minutos del primer tiempo extra, Marcelo fue expulsado tras frenar una contra letal del cuadro ilicitano. Pero eso no fue todo, ya que el tiro libre provocado por el brasileño y luego de un rebote, permitió al Elche poner la ventaja luego de la anotación de Gonzalo Verdú (103′).

Por su parte, en los segundos 15′, el cuadro madrileño se fue volcó en busca del empate, pese a tener un jugador menos. Y fue a través de una jugada donde la fortuna fue la principal, ya que Dani Ceballos remató al arco y el balón rebotó en Isco (108′), quien descolocó al portero y puso el empate. Luego de equilibrar el marcador, los merengues encontraron rápidamente el segundo a través de una contra y una mala salida del portero del Elche, que Eden Hazard (115′) aprovechó de buena forma para colocar en ventaja a los madrileños.

Aunque las emociones estuvieron presente hasta los minutos finales, ya que cuando el cronómetro marcaba los 120′, el Elche incursionó en la ofensiva y encontró el gol de la igualdad a través un remate de Fidel. Sin embargo, el juez lo anuló por una supuesta falta previa contra Lucas Vásquez. De hecho, en esa jugada fue expulsado, por doble amarilla y por reclamos Pere Milla.

Por lo tanto, el Real Madrid logró conseguir una épica remontada para continuar con vida en un torneo que se les ha hecho esquivos, pero que de la mano de Carlo Ancelotti quieren volver a levantar.