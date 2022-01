[Video] Entrevista a Gustavo Costas: “Sin equipos intensos no se puede soñar con nada”

El nuevo entrenador de Palestino, Gustavo Costas, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura mientras prepara su estreno en la banca árabe. El estratega abordó sus primeros días en el país, sus objetivos con el conjunto de La Cisternas y no le cerró las puertas a la continuidad de Luis Jiménez.

“Estoy contento de estar en Chile. Encontré un grupo bueno, con mucha predisposición al trabajo y muy humilde”, comenzó diciendo el trasandino.

El entrenador de 58 años fue enfático al definir sus objetivos al mando de Palestino. “Mi primer objetivo es armar el grupo, luego armar el equipo y después pelear arriba. El principal objetivo es ese, sino me quedo en mi casa. Me encanta Chile, pero no vine a conocer, yo vine a pelear arriba y llevar a Palestino a lo más alto”, aseguró.

Sobre el estilo de juego que espera implementar en el conjunto árabe, Costas afirmó que no se la juega por un sistema de juego en particular, pero sí le exige a sus equipos un concepto clave: la intensidad.

“Yo no me caso con ningún sistema, me caso con los jugadores. Lo que sí quiero son equipos intensos. Si no tenemos equipos intensos uno no puede soñar con nada. Me gustan los equipos intensos, que tengan la pelota, que sepan presionar y que sepan manejar el equilibrio. El equilibrio es algo fundamental en la vida y sobre todo en el fútbol”, indicó.

“Hoy por hoy decimos que todos los técnicos son ofensivos, pero cada vez se llega menos al arco. En Argentina, por ejemplo, se dice que todos son ofensivos, pero sacando a River Plate y Defensa y Justicia, hay partidos que no patean al arco. Pienso que en ese aspecto estamos sacando al jugador del protagonismo”, complementó.

Por último se refirió a la situación de Luis Jiménez y dejó la puerta abierta para la continuidad del Mago en la tienda tetracolor. “Vamos a ver que pasa. Hay que estar tranquilos. A mí me gusta por lo que ha demostrado. No por su currículum, sino que por su actualidad. El año pasado anduvo muy bien, fue el goleador. Sabemos que es un jugador de jerarquía… entonces es un jugador importante para el grupo”, sentenció.