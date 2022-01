“Me llamó básicamente burro”: Carragher revela el enojo de Messi al ser criticado por su desempeño en el PSG

Jamie Carragher reveló una particular reacción de Lionel Messi tras las críticas que recibió del comentarista inglés. Y es que el ex futbolista del Liverpool ha cuestionado el traspaso del argentino al PSG, al igual que el de Cristiano Ronaldo al United.

Pero al parecer Messi no se lo tomó para nada bien, ya que en el programa Friday Night Football, después de la derrota del Watford ante el Norwich, Carragher contó que “fue durante el Monday Night Football cuando recibí un mensaje privado en Instagram. De Messi. No mostraré mensajes privados, pero básicamente me llamó ‘burro"”.

Una situación que extrañó al ex futbolista, pero que luego le expresó su admiración al “mejor jugador de todos los tiempos”. “Él (Messi) ve Monday Night Football, así que espero que también esté viendo Friday Night Football porque Lionel, te amo absolutamente”, reconoció el comentarista.

Además, le explicó el por qué no lo incluyó en el mejor ‘once’ del 2021: “El mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro. Lo acepto, pero no vas a entrar en este equipo. No has jugado lo suficientemente bien, incluso ganando la Copa América en verano. No es suficiente para dejar a Mo Salah fuera del equipo”, concluyó.