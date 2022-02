Director deportivo del Ajax es despedido por acosar a compañeras al interior del club

Marc Overmars, director de fútbol del Ajax, fue removido de su cargo con efecto inmediato luego que se descubrieran “mensajes inapropiados enviados a varias compañeras”, según explicó el club holandés a través de un comunicado de prensa.

“El Director de Asuntos de Fútbol, Marc Overmars, dejará el Ajax con efecto inmediato. Tomó esta decisión después de varias discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y el CEO Edwin van der Sar, en las que les comunicó sus intenciones. Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club”, dio a conocer el conjunto de Ámsterdam.

Luego de salir a la luz esta situación, Overmars aseguró sentirse avergonzado y ofreció disculpas por lo sucedido. “Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a unos informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas”, comenzó diciendo.

“Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz”, complementó.

Repudio al interior del club

El presidente del Consejo de Supervisión del Ajax, Leen Meijaard, lamentó lo sucedido con el “mejor director deportivo” que ha tenido el club. “Esta es una situación dramática para todos los que están involucrados de alguna manera. Es devastador para las mujeres que han tenido que lidiar con este comportamiento. Cuando nos enteramos de esto, actuamos de inmediato, sopesando qué era lo mejor que se podía hacer, todo en consulta con el CEO Edwin van der Sar y con la asistencia de un experto externo”, afirmó.

“Marc es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax. Mejoramos y extendimos su contrato por una razón. Pero, desafortunadamente, se ha pasado de la raya, por lo que continuar como director no era una opción, como él mismo reconoció. Es extremadamente doloroso para todos. Quiero expresar el deseo de que todos los involucrados tengan la paz y la privacidad para procesar esto”, agregó.

Van der Sar, en tanto, CEO del Ajax, también se refirió a la situación. “La situación me parece terrible para todos y estoy de acuerdo con las palabras de Leen Meijaard. En mi función, también me siento responsable de ayudar a las colegas. Un clima deportivo y laboral seguro es muy importante. Pondremos aún más atención a esto en un futuro próximo”, comentó.