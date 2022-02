Bielsa mantiene en vilo al Leeds y ya piensan en su posible reemplazo

Marcelo Bielsa no la pasa bien en la Premier League. Si bien por ahora se mantiene lejos de zona de descenso, el cuadro del rosarino no ha logrado consolidar su juego en base a resultados. Pese a esto en los Pavos Reales no piensan en un cese de contrato ni nada por el estilo, aunque el Loco los tienen en vilo.

Y es que pese a la mala temporada, Bielsa ha sabido responder y aguantar a las dificultades, además de la enseñanza y tranquilidad que significa trabajar con él. Sin embargo, el tema que tiene con preocupación a la dirigencia del Leeds es que el entrenador argentino aún no ha firmado su renovación. Recordemos que el Loco renueva temporada a temporada sus vínculos, por lo que su contrato termina el 30 de junio del 2022.

Así lo reveló The Telegraph, quienes también comentan que ante este problema e incertidumbre, el club de Yorkshire ya tienen una terna de candidatos para reemplazar a Bielsa en el caso de que este decida no firmar su extensión.

Dentro de este trío el que más llama la atención es el ex Barcelona Ernesto Valverde, quien se encuentra sin club y corre con ventaja para quedarse con la banca del Leeds y vivir su primera experiencia en la Premier League. Recordemos que Valverde estuvo entre 2017 y 2020 en Barcelona, donde consiguió dos Ligas Españolas y una Supercopa de España.

En tanto, los otros dos candidatos que baraja el Leeds son Jesse March, ex entrenador de RB Leipzig, y Carlos Corberán, estratega de Huddersfield Town.

¿Se habrá acabado el ciclo de Bielsa en la Premier? Eso solo lo sabe el Loco, ya que está en sus manos ponerle fin a si vínculo con los Pavos Reales, ya que desde el club lo quieren mantener.