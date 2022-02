No aguanta más: Cristiano Ronaldo querría partir del United en junio

Cristiano Ronaldo no está feliz. Increíble para un jugador que lo ha ganado todo y lo tiene todo. Sin embargo, su personalidad le exige seguir obteniendo victorias y acumulando goles a su lista, lo cual no ha podido hacer aún con el Manchester United, y, de hecho, está lejos de eso, ya que el cuadro inglés no pasa por su mejor momento en lo futbolístico.

Por lo mismo, y para sorpresa de varios, CR7 estaría pensando en dejar los Diablos Rojos en el verano europeo. Sí, partir del United tras una temporada. Así lo afirma Daily Star, quienes también sostienen que el portugués aprovechará el parón de selecciones de marzo, cuando viaje a su país natal, para conversar sobre su futuro con su representante Jorge Mendes.

Y es que los números no acompañan a Cristiano en su regreso al United, donde tuvo un gran inicio, sin embargo, ya acumula cinco partidos consecutivos sin anotar, de hecho, no ha hecho goles en este 2022. Esta racha negativa lo hace igualar una de las peores, la cual consiguió en 2008.

De hecho, la convicción de CR7 sería tal, que ni siquiera esperará al inminente arribo del nuevo DT del United, donde suena con fuerza el arribo de Mauricio Pochettino. Recordemos que Cristiano arribó al Old Trafford luego de su paso por la Juventus a cambio de 15 millones de euros.

Así, el goleador portugués se encontraría también analizando opciones, donde aparecen en su horizonte el PSG, para compartir con Messi, algún que otro club de la MLS o regresar al Sporting de Lisboa, decisión que tomará junto a su representante Mendes.