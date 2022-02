Cristiano anota su primer gol en el 2022 y vuelven los festejos al United

Cristiano Ronaldo se deshizo de toda las malas energías y volvió a los abrazos con el Manchester United. Los primeros de este 2022, en el que no había marcado aún. Pero cuando CR7 está fino, todos celebran.

Y la víctima fue el Brighton, en la jornada 18, la cual estaba pendiente por los brotes de coronavirus. Ahí, el portugués hizo gala de su precisión y su talento para abrir el camino, a los 51 minutos, hacia el triunfo de los de Old Trafford, quienes venían de tres empates consecutivos y de un mar de especulaciones sobre la interna.

Pero eso no fue todo, ya que el triunfo de los Diablos Rojos fue con sabor portugués, ya que sobre el final Bruno Fernandes (97′) amplio el marcador y colocó el 2 a 0 definitivo para el equipo de Ralf Rangnick.

De esta forma, el United vuelve a sumar de a tres, sin dejar de lado su convulsionado momento, tanto en lo futbolístico, como en la interna. Ahora, con el aliciente de que al parecer Cristiano Ronaldo está volviendo a encontrarse con las redes.

RT the shit outta the Ronaldo goal before they take it down & ban me for it! #MUFC #MUNBHA pic.twitter.com/MAx5FXqFJX

— Ijaz Utd 🇾🇪 (@Utd_Ijaz) February 15, 2022