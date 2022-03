Mosaico, cánticos y 10 mil silbatos: el tenso regreso de Vlahovic a Florencia

Los cruces entre Fiorentina y Juventus siempre son atractivos, sobre todo por el ambiente que se genera en las tribunas. Pero el de este miércoles, válido por la semifinal de ida de la Copa de Italia, tuvo un condimento especial: fue el regreso de Dusan Vlahovic al Estadio Artemio Franci.

Vlahovic, ídolo de la Fiore fichó por la Juventus en el reciente mercado de pases, desatando la furia de los fanáticos de Florencia, quienes incluso lo amenazaron con pancartas desplegadas en los alrededores del estadio (“tus guardaespaldas no te salvarán la vida”).

Por ello, su regreso causó bastante expectación. De hecho, el club, a través de un comunicado, solicitó “evitar cánticos racistas y discriminadores que no tienen con ver con la cultura del equipo” en la previa del partido. Algo que no se cumplió desde el calentamiento.

A penas Vlahovic pisó el campo de juego, los fanáticos comenzaron a cantar: “Sei uno zíngaro, sei uno zíngaro” (“eres un gitano”). Además, se encargaron de distribuir 10 mil silbatos, con los cuales molestaron al atacante cada vez que tocaba la pelota.

Pero no fue todo. Desde las gradas desplegaron un tifo citando el canto trigésimo segundo del Infierno de Dante Alighieri: “Ahora no quiero oírte, oh malvado traidor: que en tu deshonra, he de llevar de ti veraces nuevas”. Un mensaje para dejar en claro que no es bien recibido en Florencia.