Camino a Sevilla: las llaves de los cuartos de final de la Europa League

La UEFA Europa League comienza a definirse. Tras completar los octavos de final, donde los equipos de los chilenos dijeron adiós, la competencia europea sorteó las llaves de la fase de los ocho mejores.

El primer equipo en aparecer en el sorteo fue el RB Leipzig, quien se medirá ante el Atalanta. El Eintracht Frankfurt, verdugo de Pellegrini y Bravo, se enfrentará al FC Barcelona en la ronda de los ocho mejores del campeonato. Las otras dos llaves las completan el West Ham United contra el Olympique de Lyon y el Sporting Braga frente al Rangers Football Club.

En la ceremonia, además, se definió el camino hasta la final, la cual se llevará a cabo en Sevilla el próximo 18 de mayo. En ese sentido, el ganador de la llave 1 (RB Leipzig o Atalanta) se cruzará con el vencedor de la llave 4 (Sporting Braga o Rangers Football Club), mientras que el ganador de la llave 3 (West Ham United o Olympique de Lyon) se medirá al triunfador de la llave 2 (Eintracht Frankfurt o FC Barcelona).

