CR7 y posibilidad de que Qatar sea su último Mundial: “Quien decide mi futuro soy yo”

La selección de Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, busca clasificar a Qatar 2022, el cual se especula podría ser la última Copa del Mundo del delantero del Manchester United. Sin embargo, ante estos rumores, fue el propio CR7 quien se refirió a esta posibilidad.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego, y si no me apetece jugar no juego”, dijo en la conferencia de prensa previo al duelo ante Macedonia del Norte válido por la final del repechaje europeo al Mundial.

“Si los portugueses están como estuvieron el jueves (frente a Turquía), vamos a ganar el partido”, señaló en alusión al apoyo recibido por parte de los hinchas el pasado jueves.

Cristiano Ronaldo, además, se mostró muy confiado para el compromiso que definirá si su selección estará o no en Qatar 2022. “Si Portugal tiene su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas”, afirmó.

Portugal y Macedonia del norte se medirán este martes a las 15:45 horas de Chile para definir a uno de los dos últimos clasificados de la UEFA.