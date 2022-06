Universidad Católica cerró una irregular primera rueda con un triunfo por la mínima ante Deportes Antofagasta. En la victoria, el portero Nicolás Peranic hizo su debut oficial con la camiseta de los cruzados.

Tras su estreno, el meta conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura. “Feliz de haber jugado, cumplí una pequeña meta personal”, comenzó diciendo sobre su primer partido con el elenco estudiantil.

“El arquero entrena siempre de la misma manera, así que hay que estar tranquilo, no hacer más de lo que la situación te pide, y en definitiva hay que brindar seguridad al equipo y ellos brindarte seguridad a ti cuando te toca entrar. Yo tengo la fortuna de estar en un grupo de jugadores, en un grupo de trabajo que la verdad es que me da mucha tranquilidad para que yo me desempeñe de la mejor manera. Después, más allá de lo personal, lo más importante es que se logró ganar y terminar bien esta primera ronda que fue un poco ingrata para nosotros”, agregó.

Posible retorno de Matías Dituro

El ex guardametas de Deportes Melipilla se refirió a la posibilidad que Matías Dituro regrese a Universidad Católica tras su préstamo en el Celta de Vigo. “La competencia es lo mejor que te puede pasar. Hay decisiones en las cuales uno no tiene por qué involucrarse, porque yo estoy en el equipo en el que quiero estar, donde soñé estar, donde me dieron la oportunidad y después quién esté o no en el club no me cambia absolutamente nada. Si la institución cree que Matías (Dituro) debe volver será consideración de ellos porque en definitiva, más allá de los anhelos personales que cada uno tenga, lo importante cumplir los objetivos grupales”, aseguró.

“Hoy en día lo más importante es lograr los objetivos grupales que se trazaron a principio de año y a veces eso implica que muchas cosas las cosas personales haya que dejarlas de lado. Esto no es falsa humildad, creo que es la única manera de que las cosas salgan bien”, complementó.

“La competencia es primordial en cualquier lado porque no deja que nadie se relaje. Acá yo tengo la fortuna de competir puesto con uno de los mejores arqueros del fútbol chileno, así que eso para mí es productivo día a día”, agregó.

Holan y proceso de nacionalizarse

Peranic se refirió al arribo de Ariel Holan a la banca de la UC, donde afirmó que no ha tenido los plazos necesarios para plasmar su idea de juego. “Cuando llega un técnico nuevo las expectativas de los jugadores se renuevan, se empieza de cero. Nos encontramos con la fortuna de encontrarnos con un técnico que tiene mucha experiencia, que tiene muy claros sus conceptos y su forma de trabajar. Pero puede que no haya tenido mucho tiempo para trabajar con nosotros, ya que desde su llegada hemos estado jugando cada tres o cuatro días, y a veces los procesos cuando se juega tan seguido están más enfocados en la recuperación y no tanto en el trabajo que es lo que él quiere. Nosotros confiamos en que cuando volvamos de vacaciones él tendrá la cantidad de entrenamientos para plasmar bien su idea y de ahí que sea todo para arriba”, indicó.

Por último, contó que se encuentra a la espera de nacionalizarse, algo que traería beneficios a la institución. “Lo de la nacionalidad no tiene plazos. Eso depende de la gente a la que le toca revisar los documentos y aprobar si estás apto o no. La verdad es que es muy engorroso y a veces largo, pero nosotros iniciamos el proceso a principio de año y estamos en la espera de que salga porque será muy productivo para mí y también para la institución, ya que liberaría un cupo de extranjero”, cerró.