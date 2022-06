Malas noticias para Samuel Eto’o. El ex futbolista camerunés y actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún fue condenado a 22 meses de cárcel por fraude al fisco español.

Esta situación se conoció durante este lunes, donde también sancionaron a su ex representante José María Mesalles, quien fue condenado a un año. Ambos hombres recibieron esta pena por haber defraudado a la Hacienda Pública con 3.872.621 euros, entre 2006 y 2009.

En su declaración, Eto’o reconoció los hechos, aunque también entregó cierto grado de responsabilidad a su ex representante, a quien definió hace un tiempo como “un segundo padre”.

“Reconozco los hechos y voy a pagar, pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera”, expresó el ex futbolista del Barcelona.

En tanto, Mesalles omitió dar declaraciones antes de admitir los hechos. Por su parte, el tercer imputado, Jesús Lastre, administrador de una de las sociedades instrumentales utilizadas en la defraudación, quedó absuelto.

En la acusación, la Fiscalía pedía una pena de cuatro años y seis meses para Eto’o y su ex representante. Sin embargo, reducieron el castigo para el futbolista a 22 meses y para el empresario en un año.

Pero eso no es todo, ya que el ex Inter tendrá que pagar cuatro multas, las cuales ascienden a 1.810.310 euros, mientras que su ex representante deberá cancelar otras cuatro por un valor total de 905.155 euros.

Ahora resta saber cómo cumplirá los 22 meses Samuel Eto’o, ya que no cuenta con antecedentes penales y ya se comprometió a cancelar parte del dinero.