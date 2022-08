Comparte

Gabriel Reutter tiene 26 años y es una de las cartas para que Chile obtenga medallas en los Panamericanos de Santiago 2023. La chilena se encuentra viviendo en Estados Unidos y preparándose junto a su entrenador Chris Kappler, doble medallista olímpico, oro por equipos y plata individual Atenas 2004.

La equitadora presenta un futuro prometedor y es que sus inicios a los cuatro años le permitieron tomar una extraordinaria experiencia. Comenzó en el Club Ecuestre Cala Vicuña, en Cachagua, luego en Santiago Paperchase Club y después en el Club de La Universidad Católica.

Todo lo anterior en apenas siete años, cuando consiguió tener a su primer caballo. "A los 11 me compraron mi primer caballo, que se llamaba “Bacán” y, ese año fue mi primera competencia saltando crucetas (70-80cm)", dijo Gaby en diálogo con la revista The Best.

Por otro lado, se refirió a las dificultades que ha tenido como deportista en Chile. "Llegó un momento en Chile que me sentí estancada, por lo cual seguí mi carrera deportiva en los Estados Unidos. Lamentablemente el nivel de la equitación en Chile no se compara con el nivel en Norteamérica o Europa. No solo hay más gente que practica el deporte, pero también la infraestructura, la calidad del deporte y el cuidado de los caballos es de un nivel elevado", sostuvo a la revista.

Además, añadió que "no hay apoyo para los deportistas, entonces uno tiene que financiar todo, lo que estanca el nivel de los deportistas que no tienen los medios para competir fuera".

Finalmente, y tras su participación en el torneo de Tryon, donde obtuvo el tercer lugar, Gabriela Reutter comentó que ya se prepara para lo que viene.

"Tenemos los Sudamericanos en Paraguay a principios de Octubre, luego los Panamericanos en Chile el próximo año. Esos dos campeonatos son mi foco en este minuto y estoy entrenando para llegar en mi peak a ambos, ya que siempre es un honor representar a Chile", cerró.