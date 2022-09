Comparte

Nick Kyrgios se despidió del US Open tras caer por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 y 3-6 ante Karen Khachanov en los cuartos de final del último Grand Slam del año.

Tras la derrota, el australiano no ocultó su frustración y desató su furia sobre la pista. Kyrgios destrozó dos raquetas en solo segundos, ante la mirada atónita de los asistentes.

En la rueda de prensa posterior al partido, el oceánico sostuvo que “lo que ha ocurrido es devastador no solo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente”.

Revisa el momento a continuación: