Comparte

El delantero chileno Carlos Palacios se acercó al ascenso al Brasileirao junto al Vasco da Gama. El equipo del chileno venció por 2-1 a Criciúma con participación de la Joya, quien ingresó en el complemento.

Tras el partido, el atacante conversó con el canal de Youtube del periodista José Tomás Fernández y reconoció su interés por jugar en Colo-Colo.

“Colo Colo es un tema aparte. Ahora estoy acá, tengo contrato acá. Pero desde chico que soy hincha de Colo-Colo y siempre estará el deseo de jugar allá”, dijo Palacios.

“Que se dé ya no es un tema mío, depende de varias circunstancias, siempre voy a estar dispuesto a escuchar a Colo-Colo por un tema familiar y porque soy hincha desde pequeño”, agregó.

Sin embargo, Palacios aclaró que tiene vínculo con Vasco y que es feliz en Brasil. “Tengo contrato acá, la verdad es que estoy muy contento acá. Se dio a entender que yo me quería ir de acá, pero no es así. Yo dije que estaría dispuesto a jugar en Colo-Colo por mi familia. Lo que pase más adelante ya se verá”, afirmó.

Por último, contó que no ha conversado con Gustavo Quinteros ni con nadie de Colo-Colo. “No he tenido contacto con nadie, la verdad que eso no lo estoy manejando yo. Primero tienen que conversar con Vasco que es el club donde estoy”, sentenció.