El volante chileno Arturo Vidal anticipó la final de la Copa Libertadores, donde Flamengo se medirá ante Athletico Paranaense para definir al campeón. El Rey se mostró ilusionado y aseguró que tienen una gran oportunidad para consagrarse.

“Es una final, algo que todos queremos en el equipo. Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica y tenemos mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de que llegue ese día y de levantar la copa si Dios quiere”, afirmó en conversación con el sitio oficial del torneo.

“Será muy difícil. Sabemos cómo juegan ellos, así que vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera”, agregó.

Por último, el Rey recordó la final continental perdida con la Juventus en 2015, por lo ante el Paranaense espera tener su revancha.

“En Europa tuve muchas opciones de ganar la Champions League, pero no se me dio. Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre pasaba algo que no pude lograrlo. Mi primer objetivo cuando decidí venir a Flamengo era ganar la Libertadores y venir al equipo más fuerte de Sudamérica me ayuda y me acerca al sueño de levantar la copa”, cerró.