El director técnico de Ñublense, Jaime García, se refirió a su continuidad en Ñublense. El director técnico señaló que debe llegar a un acuerdo para seguir, pero aseguró que le debe lealtad a los Diablos Rojos.

“Mi futuro es donde esté feliz y donde me desarrolle como entrenador. He ido con calma y de menos a más. Mi compromiso con el club es hasta el 5 de noviembre. Ya veremos si hay acuerdo para seguir. Le debo lealtad al equipo”, dijo el entrenador en diálogo con Las Últimas Noticias.

“La otra vez me preguntaron si me veía en un equipo grande y yo no puedo decir nada, porque mi lealtad es con Ñublense. Después se verá”, añadió.

Por último, tras la histórica clasificación de Ñublense a Copa Libertadores, García reconoció que el objetivo era tener un año tranquilo. “Por muy alta o muy baja que sea la plantilla, uno siempre aspira a ganar un campeonato, a clasificar a una copa o querer salvar la categoría. Uno busca tener un año tranquilo. Y este año ese era el objetivo. Tener un año tranquilo y meternos otra vez en una copa, pero se fue dando esta campaña…Te mentiría si dijera que esta campaña estaba en mi planificación”, cerró.