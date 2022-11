Comparte

Estamos ad portas del desarrollo de una nueva Copa del Mundo. Una cita mundialista atípica, ya que se jugará en el verano chileno, entre noviembre y diciembre. Pero no solo eso, ya que ha sido una de las Copas más cuestionadas, debido a sus severas e insólitas restricciones.

Y es que las prohibiciones no van solo sobre el consumo de alcohol o celebraciones en público, sino que también en las muestras de cariño a la vista de todos, sobre todo entre parejas homosexuales. De hecho, uno de los embajadores qataríes declaró que "la homosexualidad causa daño a la mente" a unos días de la inauguración.

Por otro lado, se suman las incontables denuncias por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Además del gran número de muertos en la construcción de los estadios como consecuencia de la explotación laboral.

El rotundo "No" de diferentes personalidades

Por lo mismo, diversas figuras se han desmarcado de la Copa del Mundo, a pesar de la gran cantidad de dinero que le han puesto sobre la mesa. Aunque hay algunas excepciones, como lo son los embajadores David Beckam y Samuel Eto’o.

Pero uno de los que se negó rotundamente a participar de cualquier cosa relacionada con el Mundial fue Ibai Llanos. El reconocido streamer fue invitado a viajar junto a la selección española, no obstante, el comunicador mostró su negativa con la siguiente frase: "No me sale de los coj… hacerlo y no lo voy a hacer".

Aunque no fue el único, otra de las personalidades que le dijo ‘No’ a Qatar 2022 fue la cantante Dua Lipa, quien fue invitada a participar al show inaugural. La británica afirmó que no viajará a Qatar hasta que no cumplan sus promesas de respetar los derechos humanos. Misma postura del veterano Rod Stewart, quien pese al millón de dólares que le pusieron sobre la mesa, no estará en la Copa del Mundo, ya que "no le parecía correcto ir".

Ahora último se sumó la negativa de la colombiana Shakira, quien según la Agencia EFE todas las informaciones que rondaban su participación eran no oficiales y, por lo tanto, falsas.

De esta forma, son varios los que han hecho público su rechazo a la Copa del Mundo, la cual ha sido muy cuestionada, incluso, por sus participantes, como Harry Kane, quien ocupará la tribuna para utilizar, junto a otros capitanes, una jinete alusiva a la comunidad LGTB+.