No cabe duda que el duelo entre Países Bajos y Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo fue uno de los mejores de la competencia. No solo por lo futbolístico, sino que también por las diversas situaciones del post partido.

Un de ellas fue el encontrón de Lionel Messi con Louis van Gaal, entrenador de los neerlandeses, donde incluso el argentino le celebró de una particular forma.

Pero esta animadversión trae antecedentes previos, según notificó la prensa argentina. Y para eso hay que remontarse a unas declaraciones que dio Van Gaal en 2019, donde apuntó al poco juego en equipo del argentino en el Barcelona y de su responsabilidad por no conseguir la Champions League.

Van Gaal tras la eliminación del Barça ante el Liverpool dijo: "¿Por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. Yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi".

"Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo (…) Messi es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal…! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona", ahondó el neerlandés.

Finalmente, dijo que "tienen una plantilla de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo".

Parece claro que Leo Messi se la tenía guardada hace un tiempo a Van Gaal, pero por qué usó la icónica celebración de Juan Román Riquelme para "burlarse" del DT neerlandés.

La explicación es clara. Cuando Riquelme llegó al Barcelona en 2002 se sintió menospreciado por Van Gaal, quien incluso propuso una cesión del argentino recién llegado al cuadro culé y luego admitió que él nunca pidió su incorporación al verle como un jugador técnicamente bueno pero "desordenado".

Todo lo anterior se unió en la cabeza de Lionel Messi, quien celebró haciendo la clásica celebración de Riquelme en las narices de Van Gaal y que luego declaró: "Van Gaal vende que juega bien y acabó metiendo pelotazos a los altos”.