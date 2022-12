Comparte

Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana, fue uno de los principales nombres para reemplazar a Martín Lasarte en la banca de la selección chilena. Sin embargo, el Tigre confesó que nunca hubo contacto y que le gustaría en algún momento trabajar en el país.

"A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos", comenzó contanto Gareca en diálogo con "De Fútbol se Habla Así" de DirecTV.

Además, confesó que "alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento".

"Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni (ex DT de la UC) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa", sentenció el DT argentino.