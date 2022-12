Comparte

Universidad de Chile busca a un arquero que compita la titularidad con Cristóbal Campos la próxima temporada. En medio de esta situación, Mauricio Pinilla aconsejó al portero azul para que no pierda el foco.

Nuestro comentarista cree que el meta de 23 años está imitando el rol que cumplía Johnny Herrera en el conjunto universitario.

“Campos está asumiendo demasiado el rol de Johnny Herrera, sin ser Johnny Herrera. Ese es el problema. Además, era pupilo de Johnny Herrera. Yo creo que él tiene que salirse un poquito de ese rol, porque para poder transmitir y expresar todo lo que hace Johnny Herrera, ataja un par de años, gana un par de clásicos, instálate como jugador fijo del plantel; sigue con el crecimiento deportivo porque es muy joven todavía y tiene una carrera por delante que lo hemos dicho, es uno de los porteros con más proyección del fútbol chileno”, dijo en Deportes en Agricultura.

“No te pierdas, no te salgas de ese riel porque la línea es muy fina entre ser un gran portero y pasar a ser un pelotudo. Me pasó a mí también, era un tremendo jugador y por mucho tiempo pasé a ser un pelotudo. Entonces se lo digo por experiencia, no se lo digo porque lo veo de afuera, se lo digo porque lo viví”, completó.